Calciomercato Roma, dalla Turchia: duello con il Galatasaray per Max Aarons

Tra gli obiettivi principali della Roma in vista del prossimo mercato di gennaio, c'è senza dubbio quello del terzino destro. Come scrivono dalla Turchia, uno dei nomi attenzionati da Ghisolfi è quello di Max Aarons, laterale 24enne del Bournemouth. Sul giocatore ci sono ancheGalatasaray, che ha avviato i contatti per portare il difensore inglese in Turchia, e Eintracht Francoforte.

AS Roma and Galatasaray have started talks to sign Max Aarons, the 24-year-old right-back from AFC Bournemouth, on loan.

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 17, 2024