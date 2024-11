Ufficiale, inizia l'era Ranieri III. Pellegrini ai tifosi: "Rispetterò sempre questa maglia"

Giornata molto importante in casa Roma, caratterizzata principalmente dal ritorno ufficiale di Claudio Ranieri come allenatore giallorosso. Il tecnico di Testaccio ha firmato un contratto fino al termine della stagione e successivamente ricoprirà il ruolo di consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. Il mister si è subito messo al lavoro e nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento. Terminata la seduta, Lorenzo Pellegrini è stato intercettato da alcuni tifosi all'esterno del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e ha avuto un confronto con essi.

La prima tegola per Ranieri è legata alle condizioni di Eldor Shomurodov, il quale ha accusato un problema all'inguine della gamba sinistra nel corso di Qatar-Uzbekistan ed è scoppiato in lacrime in panchina.

GASPORT - ROMA, ADESSO LA PRIORITÀ DIVENTA IL CEO. ANTONELLO RESTA UN’IDEA

IL MESSAGGERO - RITORNA SOR CLAUDIO: L’UOMO DELLE IMPRESE

ZALEWSKI: “MI SENTO ROMANISTA, NON È PIACEVOLE ESSERE FISCHIATI. MOURINHO? VORREI CHE TUTTI GLI ALLENATORI AVESSERO LA SUA PERSONALITÀ”

UFFICIALE: RANIERI È IL NUOVO ALLENATORE FINO A GIUGNO. POI SARÀ CONSULENTE DELLA PROPRIETÀ (COMUNICATO AS ROMA)

LO STAFF DI RANIERI: BENETTI E SPALLA I COLLABORATORI. CON LUI ANCHE I PREPARATORI SPIGNOLI E CATALANO

TRIGORIA: DOMANI ALLE 13 LA CONFERENZA STAMPA DI RANIERI

TRIGORIA, PELLEGRINI AI TIFOSI: "AVRÒ SEMPRE RISPETTO PER QUESTA MAGLIA. STO MALE COME VOI" (VIDEO)

TRIGORIA, IL RITORNO DI RANIERI: GLI ABBRACCI CON I CALCIATORI E GHISOLFI (FOTO)

QATAR-UZBEKISTAN 3-2: SHOMURODOV ESCE IN LACRIME AL 21’ PER UN PROBLEMA ALL’INGUINE DELLA GAMBA SINISTRA (FOTO E VIDEO)

TRIGORIA, PRIMO ALLENAMENTO AGLI ORDINI DI RANIERI: IL MISTER A COLLOQUIO CON GHISOLFI A BORDOCAMPO (FOTO E VIDEO)

STADIO ROMA, GUALTIERI: “ASPETTIAMO IL PROGETTO DEFINITIVO, POI FAREMO PARTIRE I LAVORI”. E SU RANIERI: “IN BOCCA AL LUPO AL MISTER”

RANIERI E IL DISCORSO ALLA SQUADRA: RIBADITA L’IMPORTANZA DELLA MAGLIA E LA NECESSITÀ DI RICONQUISTARE I TIFOSI

