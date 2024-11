Stadio Roma, Gualtieri: "Aspettiamo il progetto definitivo, poi faremo partire i lavori". E su Ranieri: "In bocca al lupo al mister"

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del terzo "Rapporto alla Città", organizzato oggi all’Auditorium Parco della Musica. Tra i vari temi trattati il numero uno della città si è soffermato sulla costruzione del nuovo stadio della Roma e successivamente ha parlato anche dell'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Ecco le sue parole: "Abbiamo apprezzato molto l'idea architettonica che ci è stata presentata e ora aspettiamo il progetto definitivo per poter far partire i lavori di realizzazione. E permettetemi di fare gli auguri e un forte in bocca al lupo a Claudio Ranieri".