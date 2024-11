Trigoria, primo allenamento agli ordini di Ranieri: il mister a colloquio con Ghisolfi a bordocampo (FOTO e VIDEO)

Nella giornata odierna è arrivata l'ufficialità del ritorno di Claudio Ranieri come allenatore della Roma e nel pomeriggio la squadra ha subito svolto il primo allenamento sotto gli ordini del nuovo mister dopo alcuni giorni di riposo in attesa della nomina del successore di Ivan Juric. Alla seduta ha assistito anche il responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi, il quale ha avuto un colloquio con Ranieri a bordocampo.

L'allenamento è iniziato con alcuni esercizi atletici, anche con gli ostacoli: "Vai sull'avampiede", le indicazioni dello staff tecnico. "Destro in avanti e parti. Ultima! Rimani in cielo! Recupera", dice il preparatore dei portieri a Svilar. Successivamente i calciatori si raggruppano per palleggiare al volo in cerchio e Hummels viene esaltato dai suoi compagni per un salvataggio: "Grande Mats!". "Bravo", i complimenti per Angelino.