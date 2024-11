Trigoria: domani alle 13 la conferenza stampa di Ranieri

Dopo giorni di attesa, una volta conclusa l'avventura di Ivan Juric in giallorosso, e il casting dei Friedkin a Londra, è arrivato l'annuncio: Claudio Ranieri guiderà la Roma in panchina fino al termine della stagione e successivamente sarà consulente della proprietà. Domani, alle 13.00, al Fulvio Bernardini di Trigoria andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Ranieri. Sarà visibile su X, Facebook e Youtube.

?? Domani alle 13:00 sarà possibile seguire live su Facebook, X e YouTube la prima conferenza stampa di mister Ranieri#ASRoma pic.twitter.com/NdUwNsnt0P — AS Roma (@OfficialASRoma) November 14, 2024