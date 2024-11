Trigoria, il ritorno di Ranieri: gli abbracci con i calciatori e Ghisolfi (FOTO)

Claudio Ranieri torna a Trigoria da allenatore per la terza volta in carriera e guiderà la Roma fino a giugno, poi diventerà consulente della proprietà per le questioni sportive del club. Oggi il tecnico ha incontrato i giocatori al Fulvio Bernardini per la ripresa degli allenamenti, ha riabbracciato chi aveva già allenato in passato e ha conosciuto i nuovi. Presente anche il ds Ghisolfi. Gli scatti: