VISNADI: "Ranieri è la soluzione migliore in questo momento" - TORRI: "Quello che mi spaventa è il vuoto societario"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Quello che mi spaventa è il vuoto societario di questa Roma: sotto il vestito niente…non vedo una prospettiva, non vedo un futuro e alcun progetto a Trigoria: l’unica svolta può essere un cambio di proprietà (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri è la soluzione migliore in questo momento, non si può far passare come la prima scelta però penso che la saggezza, la serenità, il modo in cui sarà accolto, sarà importante per la Roma. Hummels? Lo vedremo giocare e capiremo chi aveva ragione, io credo che la verità stia nel mezzo (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Credo sia stata la soluzione migliore in questo momento, aspettiamo di vedere se ai giocatori almeno questo vada bene...Nelle ultime partite vedevi la faccia dei perdenti nei calciatori, andrei davvero piano piano, cercando di fare un passo alla volta, e magari a Natale andrà un po' meglio. Poi a gennaio serviranno rinforzi perché la squadra è stata sopravvalutata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La sensazione è che Ranieri possa tornare a 4 alla Roma: Pellegrini potrebbe adattarsi come esterno a sinistra in un 4-4-2 (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Credo avrebbero dovuto prendere Ranieri già dopo De Rossi. Ma questo è chiaramente un passo indietro, è un allenatore che aveva smesso con tutto il bene che gli si può volere: è un ridimensionamento clamoroso (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Si sono sondati prima i grandi nomi ma le risposte sono state negative, poi si è passati a chi conosce l'ambiente come Vincenzo Montella per poi finire su un parafulmine come Ranieri (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)