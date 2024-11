Lo staff di Ranieri: Benetti e Spalla i collaboratori. Con lui anche i preparatori Spignoli e Catalano

Claudio Ranieri torna alla Roma e lo fa per la terza volta in carriera. L'allenatore guiderà la squadra dalla panchina fino al termine della stagione e poi diventerà consulente della proprietà per le questioni sportive del club. In questi mesi a capo dei giallorossi faranno parte del suo staff i collaboratori tecnici, Paolo Benetti e Sergio Spalla, e i preparatori fisici

Carlo Spignoli e Massimo Catalano.