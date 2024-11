Ranieri si (ri)presenta: "Ora tocca a me, devo dare il massimo". Lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra per Shomurodov

Il protagonista della giornata odierna in casa Roma è stato ancora Claudio Ranieri, il quale ha parlato per la prima volta alla stampa in seguito al suo terzo ritorno sulla panchina giallorossa. Il tecnico, accompagnato in conferenza stampa dal responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi, ha trattato numerosi argomenti e si è soffermato anche sul futuro di Paulo Dybala.

Intanto al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è andato in scena il secondo allenamento sotto la guida del mister e sia Lorenzo Pellegrini sia la Joya hanno lavorato a parte. È tornato a correre con il pallone, invece, Alexis Saelemaekers, assente dal lontano 15 settembre a causa della frattura del malleolo mediale rimediata nel corso del secondo tempo del match contro il Genoa.

Inoltre sono arrivati degli aggiornamenti sull'infortunio rimediato in nazionale da Eldor Shomurodov: l'attaccante è tornato nella Capitale e si è sottoposto a degli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra.

CORSPORT - IL NUOVO ESORDIO DI RANIERI: A NAPOLI SARÀ LA SUA PANCHINA NUMERO 1400

HERMOSO: “NON È FACILE CON TUTTI QUESTI CAMBI DI ALLENATORE MA SONO CONVINTO CHE TROVEREMO CONTINUITÀ. REAL MADRID? UN ONORE, NON CHIUDO A UN RITORNO IN SPAGNA”

CONFERENZA STAMPA, RANIERI: “I FRIEDKIN MI HANNO LASCIATO SENZA PAROLE: ORA TOCCA A ME. DYBALA? NON GUARDO CLAUSOLE, SCELGO CHI MI FA VINCERE” - GHISOLFI: “LA ROMA HA BISOGNO DI ESPERIENZA E DI TORNARE ALLE PROPRIE RADICI, CLAUDIO ERA LA NOSTRA PRIORITÀ” (VIDEO)

TRIGORIA, BAGNO DI FOLLA PER RANIERI: IL TECNICO SI FERMA CON I TIFOSI PER FOTO E AUTOGRAFI (FOTO E VIDEO)

TRIGORIA, SECONDO ALLENAMENTO PER RANIERI: “VI VOGLIO VEDERE CON L’ELETTRICITÀ SOTTO”. GESTIONE PER PELLEGRINI E DYBALA (FOTO E VIDEO)

STRISCIONE PER RANIERI AL COLOSSEO: “SEMPRE E PER SEMPRE. BENTORNATO A CASA MISTER” (FOTO)

HUMMELS: “JURIC HA FATTO UN BREVE DISCORSO NELLO SPOGLIATOIO E CI HA DETTO CHE SE NE SAREBBE ANDATO, È SUCCESSO TUTTO MOLTO VELOCEMENTE”

ITALIA, SUPER GOL AL VOLO DI PISILLI IN ALLENAMENTO. RASPADORI E KEAN SCHERZANO: “L’HA PRESA MALISSIMO, DI MALLEOLO”. VICARIO INCREDULO: “FOLLIA…” (VIDEO)

TURCHIA, MONTELLA: “LE VOCI SULLA ROMA? SONO SPECULAZIONI, MA FANNO PIACERE”

SHOMURODOV, L’ESITO DEGLI ESAMI STRUMENTALI: LESIONE DI PRIMO GRADO ALL’ADDUTTORE DELLA COSCIA SINISTRA

TRIGORIA: SAELEMAEKERS TORNA AD ALLENARSI IN CAMPO CON IL PALLONE (VIDEO)

