Trigoria, bagno di folla per Ranieri: il tecnico si ferma con i tifosi per foto e autografi (FOTO E VIDEO)

Il ritorno di Claudio Ranieri ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi giallorossi. Dopo la conferenza stampa, infatti, il tecnico giallorosso ha ricevuto un bagno di folla da parte dei supporters, alla ricerca di foto e autografi. Molto disponibile l'allenatore testaccino, che non ha fatto mancare la sua proverbiale ironia. "Non mi fermo più, ve lo dico", ha scherzato il tecnico per via dei tanti tifosi.

?? Bagno di folla per mister #Ranieri dopo la conferenza di presentazione con i tifosi nel piazzale Dino Viola a #Trigoria#asroma ??? pic.twitter.com/CjiQkT3Jgs — laroma24.it (@LAROMA24) November 15, 2024