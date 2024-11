Turchia, Montella: "Le voci sulla Roma? Sono speculazioni, ma fanno piacere"

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Galles, valida per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Tra i vari temi trattati il ct si è soffermato sulle voci che lo hanno accostato insistentemente alla panchina della Roma prima dell'arrivo di Claudio Ranieri. Ecco le sue dichiarazioni: "Naturalmente ci sono speculazioni, ma ovviamente mi fa piacere sentirle. Questo significa che i nostri calciatori stanno facendo un ottimo lavoro e che anche intorno all'allenatore ci sono delle speculazioni. Se ricordate un mese fa si parlava di Premier League, mentre questo mese si è parlato di un altro campionato. Noi siamo una famiglia e tutti non vedono l'ora che arrivi la nazionale per poter passare del tempo insieme, allenarsi e migliorarsi. Tutti aspettano con ansia questo momento ed è molto piacevole vivere tali momenti con loro. Le voci sull'addio? Le prime persone con cui parlerei sarebbero il nostro presidente e il responsabile della Federcalcio, ma non penso troppo a questi discorsi".