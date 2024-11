Trigoria, secondo allenamento per Ranieri: il tecnico ai suoi "vi voglio vedere con l'elettricità sotto". Gestione per Pellegrini e Dybala (FOTO E VIDEO)

Dopo la prima sgambata di ieri, secondo allenamento agli ordini di mister Claudio Ranieri per la Roma. C'è tanto lavoro da fare per il tecnico, che in attesa del rientro di tutti i nazionali, sta già iniziando a preparare il suo terzo esordio sulla panchina della Roma sul campo del Napoli. Solo gestione per Pellegrini e Dybala, che non si sono allenati con i compagni.

Le parole del tecnico durante la seduta: "Quello che si lavora, si va mille all'ora sempre. Naturalmente all'inizio senza scattare, ma vi voglio vedere con l'elettricità sotto. Andiamo!". Ancora: "Passi brevi, rapidi". "Aiutati con le braccia", dice spesso ai suoi, "le braccia! Ci aiutano". "Sensibilità ragazzi, sensibilità" in un esercizio con scambi ravvicinati. Sulla trasmissione del pallone: "Bella tesa, sì! Uno-due". "Muovete palla veloce!".