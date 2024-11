Italia, super gol al volo di Pisilli in allenamento. Raspadori e Kean scherzano: "L'ha presa malissimo, di malleolo". Vicario incredulo: "Follia..." (VIDEO)

L'Italia di Luciano Spalletti si è allenata ad Appiano Gentile all'indomani della grande vittoria per 0-1 in casa del Belgio nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Tra i protagonisti della seduta odierna c'è Niccolò Pisilli, il quale ha realizzato uno splendido gol al volo con il destro durante la partitella su cross di Udogie. I compagni si sono complimentati con il centrocampista della Roma, mentre Moise Kean e Giacomo Raspadori si sono divertiti a sbeffeggiare il classe 2004: "Si è sbagliato. L'ha presa malissimo, di malleolo". Tra i commenti del video pubblicato su Instagram spicca quello di Guglielmo Vicario, colui che ha subito la rete: "Follia...".

