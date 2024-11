Shomurodov salta il match contro la Corea del Nord: l'attaccante torna a Roma, previsti ulteriori esami strumentali

La Roma è in ansia per le condizioni di Eldor Shomurodov. Il centravanti giallorosso si è infortunato nel corso del match Qatar-Uzbekistan ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 21’ per un problema all’inguine della gamba sinistra. Sedutosi in panchina, l’attaccante è scoppiato in lacrime e si è coperto il volto con la maglietta. Come annunciato dalla Federcalcio uzbeka, Eldor non prenderà parte alla partita contro la Corea del Nord (in programma il 19 novembre) e il classe '95 è atteso a Roma per sottoporsi agli esami strumentali e capire con maggiore precisione l’entità del problema. Ecco la nota della nazionale uzbeka: “Eldor Shomurodov e Otabek Shukurov, entrambi infortunati nel corso della partita contro il Qatar, non potranno giocare contro la Corea del Nord in seguito alla decisione dello staff medico. Auguriamo un veloce recupero ai nostri giocatori”.