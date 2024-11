Il nuovo esordio di Ranieri: A Napoli sarà la sua panchina numero 1400

Diciotto club allenati, tra questi c'è pure il Napoli che tra poco più di una settimana affronterà nel suo nuovo esordio sulla panchina della Roma. Un ritorno al San Paolo per Claudio Ranieri, ancora una volta da avversario ma ricordando quella stagione in azzurro ricca di soddisfazioni. [...]

Ma con la sua nuova partita d'esordio con la Roma scriverà anche un record personale: saranno infatti 1400 le panchine alla guida dei club. Un numero straordinario per un tecnico che dal 1986 ha fatto la storia del calcio italiano e non solo, ricordando naturalmente la celebre vittoria della Premier League con il Leicester. Per quanto riguarda la Roma, quella con il Napoli sarà la panchina numero 97. Cento partite in giallorosso nella sfida contro il Lecce, un traguardo che sarà celebrato da tutto lo stadio Olimpico pronto a riempirsi di nuovo. [...]

(corsport)