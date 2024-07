Mercato Roma, ultimatum a Giuntoli per Soulé. L'Aston Villa su Assignon. Nuovo stadio, domani Ryan Friedkin e Souloukou in Campidoglio

La Roma ha presentato un ultimatum alla Juventus per Matias Soulé: 28 milioni di euro, bonus inclusi, entro la mezzanotte di oggi, altrimenti i giallorossi vireranno su altri obiettivi. L'attaccante argentino ha ribadito di voler solo la Roma e sta spingendo per il trasferimento. Si muove anche la trattativa per il terzino destro: possibile inserimento di Karsdorp nell'affare Assignon, per il quale si è fatto avanti anche l'Aston Villa. Domani è previsto un incontro importante tra il sindaco Gualtieri e il CEO della Roma, Lina Souloukou, alla presenza di Ryan Friedkin, a conferma dell'impegno della proprietà nel progetto.

I LINK ALLE NEWS SALIENTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - SOULÉ A UN PASSO, L'OFFERTA È GIUSTA GRAZIE AL TESORETTO CALAFIORI

CORSPORT - PAULO DOMANI IN CAMPO, LA CLAUSOLA NON FA PAURA

ROMA-TOLOSA: L'AMICHEVOLE SI GIOCHERÀ SABATO ALLE 18 A TRIGORIA. DIRETTA SU DAZN

CALCIOMERCATO ROMA: SEGUITO BROBBEY MA L'OLANDESE VUOLE LA PREMIER

STADIO ROMA, GUALTIERI: "I LAVORI VANNO AVANTI A PIENO REGIME. VEDO GRANDE FERMENTO DAL CLUB"

STADIO ROMA: DOMANI ALLE 12 INCONTRO TRA SOULOUKOU E GUALTIERI. PRESENTE ANCHE RYAN FRIEDKIN COME SEGNALE DELL'IMPEGNO DELLA PROPRIETÀ



CALCIOMERCATO ROMA, INCONTRO TRA SOULÉ E IL SUO AGENTE: L'ARGENTINO HA RIBADITO DI VOLERE SOLO I GIALLOROSSI



STADIO ROMA, IL COMITATO DEL 'NO': "IL CLUB DEVE RISPETTARE I CITTADINI CONTRARI AL PROGETTO. CHIEDIAMO UN INCONTRO CON LA SOCIETÀ"

CALCIOMERCATO ROMA: POSSIBILE INSERIMENTO DI KARSDORP NELL'AFFARE ASSIGNON. INSERIMENTO DELL'ASTON VILLA PER IL TERZINO DEL RENNES

CALCIOMERCATO ROMA: INTERROTTA LA TRATTATIVA PER LA CESSIONE DI OLIVERAS ALL'AL-ITTIHAD

CALCIOMERCATO ROMA: ULTIMATUM ALLA JUVE PER SOULÉ, 28 MILIONI BONUS INCLUSI SUL PIATTO. L'OFFERTA SCADE A MEZZANOTTE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24