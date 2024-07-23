Mercato Roma, ultimatum a Giuntoli per Soulé. L'Aston Villa su Assignon. Nuovo stadio, domani Ryan Friedkin e Souloukou in Campidoglio

I LINK ALLE NEWS SALIENTI DELLA GIORNATA
LA REPUBBLICA - SOULÉ A UN PASSO, L'OFFERTA È GIUSTA GRAZIE AL TESORETTO CALAFIORI
CORSPORT - PAULO DOMANI IN CAMPO, LA CLAUSOLA NON FA PAURA
ROMA-TOLOSA: L'AMICHEVOLE SI GIOCHERÀ SABATO ALLE 18 A TRIGORIA. DIRETTA SU DAZN
CALCIOMERCATO ROMA: SEGUITO BROBBEY MA L'OLANDESE VUOLE LA PREMIER
STADIO ROMA, GUALTIERI: "I LAVORI VANNO AVANTI A PIENO REGIME. VEDO GRANDE FERMENTO DAL CLUB"
STADIO ROMA: DOMANI ALLE 12 INCONTRO TRA SOULOUKOU E GUALTIERI. PRESENTE ANCHE RYAN FRIEDKIN COME SEGNALE DELL'IMPEGNO DELLA PROPRIETÀ
CALCIOMERCATO ROMA, INCONTRO TRA SOULÉ E IL SUO AGENTE: L'ARGENTINO HA RIBADITO DI VOLERE SOLO I GIALLOROSSI
STADIO ROMA, IL COMITATO DEL 'NO': "IL CLUB DEVE RISPETTARE I CITTADINI CONTRARI AL PROGETTO. CHIEDIAMO UN INCONTRO CON LA SOCIETÀ"
CALCIOMERCATO ROMA: POSSIBILE INSERIMENTO DI KARSDORP NELL'AFFARE ASSIGNON. INSERIMENTO DELL'ASTON VILLA PER IL TERZINO DEL RENNES
CALCIOMERCATO ROMA: INTERROTTA LA TRATTATIVA PER LA CESSIONE DI OLIVERAS ALL'AL-ITTIHAD
CALCIOMERCATO ROMA: ULTIMATUM ALLA JUVE PER SOULÉ, 28 MILIONI BONUS INCLUSI SUL PIATTO. L'OFFERTA SCADE A MEZZANOTTE
MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO
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