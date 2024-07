Jan Oliveras resta, almeno per il momento, alla Roma. Secondo quanto riportato dal portale che si occupa di calciomercato, la trattativa tra il club capitolino e l'Al-Ittihad per il trasferimento del giovane terzino spagnolo della Primavera si è interrotta. Le parti non hanno trovato l'accordo economico e l'affare è saltato.

(tuttomercatoweb.com)

