Soulé a un passo, l'offerta è giusta grazie al tesoretto Calafiori

La Roma a un passo da Matias Soulé. Manca poco, pochissimo per soddisfare le richieste della Juventus. Il ds Ghisolfi offre 28 milioni bonus inclusi. Per chiudere ne servono altri due. O magari una percentuale sulla futura rivendita. In ogni caso, entro la fine della settimana la Roma vuole una risposta definitiva. Poi seguirà l'affondo sul centravanti: l'assenza di Tammy Abraham nell'amichevole in Slovacchia contro il Kosice un altro segnale sul futuro dell'inglese, che già aveva saltato il primo test estivo contro il Latina. Insieme all'attaccante, out anche Chris Smalling. Se la trattativa con la Juventus dovesse sfumare, La Roma potrebbe ripiegare sull'ala Crysencio Summerville, in forza al Leeds (da qui la Roma aveva preso in prestito Kristensen e Llorente). L'olandese vale intorno ai 20 milioni di euro e nell'ultima stagione di Championship ha messo a segno 19 gole 9 assist in 43 presenze. Per completare la strategia di mercato faranno comodo gli 8 milioni di euro che la Roma reclama dal Basilea per la cessione di Riccardo Calafiori dal Bologna all'Arsenal. (...) Sarebbe un tesoretto niente male in vista dei prossimi acquisti. In attacco e in difesa. Perché la Roma deve ancora prendere almeno due terzini e un centrale. Nel frattempo Ghisolfi lavora pure sul mercato in uscita. Il Catanzaro ha mostrato forte interesse per Riccardo Pagano. (...)

(La Repubblica)