Calciomercato Roma, incontro tra Soulé e il suo agente: l'argentino ha ribadito di volere solo i giallorossi

Il futuro di Matias Soulé resta un rebus e la Roma è ancora in pressing per provare a convincere la Juventus ad abbassare la richiesta economica. L'agente del calciatore argentino, Martin Guastadisegno, ha raggiunto il suo assistito in Germania (dove la Vecchia Signora sta svolgendo il ritiro) e i due hanno avuto un incontro. Come riportato dal giornalista Checco Oddo Casano, il classe 2003 ha ribadito con forza al procuratore di voler giocare solamente per i giallorossi. Il giocatore ha già l'accordo con la Roma e attende impazientemente che i due club trovino l'accordo definitivo.

