Instagram, l'agente di Soulé raggiunge in Germania l'argentino: "Tranquillo!" (FOTO)

L'agente di Matias Soulé, Martin Guastadisegno, ha raggiunto il suo assistito nel ritiro della Juventus in Germania, presso il quartier generale dell'Adidas. In una storia su Instagram, poi ripostata anche dall'esterno d'attacco argentino, l'agente ha scritto: "Trankiiiiii", che per molti è sembrato un messaggio in vista della trattativa con la Roma, destinazione preferita dal giocatore. "Dale hermano" ("Forza fratello, ndr), ha scritto in risposta Soulé.