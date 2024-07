PRUZZO: "30 milioni per Soulé? Non vorrei che così non ci sia il budget per l'attaccante..." - TORRI: "Lascio un piccolo spiraglio su Lukaku"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il calciomercato della Roma. "La priorità della Roma deve essere il centravanti. Non vorrei che con i 30 milioni per Soulé non ci sia il budget per l'attaccante...", il dubbio di Roberto Pruzzo. Piero Torri, invece, si sofferma sul possibile ritorno di Romelu Lukaku in giallorosso: "Lascio un piccolissimo spiraglio su Big Rom".

Soulé? La Juve ha percepito il grande interesse della Roma e vuole prendere più soldi possibili. Ci sarà da trattare anche sui bonus: credo che alla fine si chiuderà, anche se ho la sensazione che la Juventus sia leggermente preoccupata di cedere il calciatore in Italia (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Soulé è un giocatore importante, può diventare un boom e la Juventus lo ha capito, non credo farà sconti. Mi sembra quasi che non abbia voglia di cedere il giocatore (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La priorità della Roma deve essere il centravanti. Non vorrei che con i 30 milioni per Soulé non ci sia il budget per l'attaccante... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Rabiot arrivasse ad agosto ancora senza squadra io un pensierino ce lo farei (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Centravanti? Lascio un piccolissimo spiraglio su Lukaku, leggo che si sta complicando il passaggio di Osimhen al PSG e a quel punto il belga non potrebbe andare al Napoli... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)