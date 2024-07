Calciomercato Roma, dalla Francia: inserimento dell'Aston Villa per Assignon, conferme dall'entourage. Il Rennes chiede 10 milioni

La Roma è alla ricerca di un nuovo terzino destro in vista dell'inizio del campionato e uno dei nomi più caldi è Lorenz Assignon del Rennes. Il forte interesse del club giallorosso è noto da tempo, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale. Secondo quanto riportato dal portale francese, nella corsa per assicurarsi il terzino classe 2000 si sarebbe inserito anche l'Aston Villa. Il Rennes è disposto a cedere il calciatore in estate e lo valuta 10 milioni di euro.

(footmercato.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Secondo quanto riportato dal giornalista Checco Oddo Casano, arrivano conferme direttamente dall'entourage di Assignon sul forte inserimento dell'Aston Villa.