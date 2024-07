Calciomercato Roma: ancora nessuna offerta per Assignon

La Roma è al lavoro per rinforzare la rosa. Sono ancora tanti i ruoli da coprire ed uno fra tutti, quello del terzino destro. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il preferito dei dirigenti giallorossi rimane Lorenz Assignon, classe 2000 di proprietà del Rennes. Sebbene il gradimento del club capitolino, però, ancora nessuna offerta è stata formalizzata ai rouge et noire.

