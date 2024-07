Dopo il 'no' definitivo della prefettura di Ancona, Roma-Tolosa si giocherà sempre sabato 27 ma a Trigoria. A farlo sapere ufficialmente è il club in un comunicato in cui spiega come la gara amichevole, annullata per il rischio di incroci con i tifosi del Napoli in ritiro a Castel di Sangro, andrà comunque in scena ma all'interno del quartier generale giallorosso. La gara avrà il calcio d'inizio alle 18 e sarà a porte chiuse.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE