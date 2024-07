Calciomercato Roma: seguito Brobbey ma l'olandese vuole la Premier

La ricerca di un centravanti ha portato la Roma sulle tracce di Brian Brobbey, attaccante olandese classe 2002 dell'Ajax. Come riporta la redazione olandese di Sky Sport, il club giallorosso sta monitorando la situazione dell'attaccante che ha ricevuto diverse proposte. La sua preferenza, tuttavia, rimane per la Premier League.

25-30 milioni di euro la richiesta che ne fa l'Ajax.

?? Brian #Brobbey could leave @AFCAjax already this summer!

22 y/o striker has received many inquiries. AS Roma are monitoring his situation.

… but Brobbey is also keen to play Premier League next season. Contract valid until 2027.

Price valuation: €25-30m.… pic.twitter.com/6RsactZGfP

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 23, 2024