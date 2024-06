Ghisolfi batte il primo colpo, in arrivo Sangaré. Hummels aspetta la Roma, smentito l'accordo con il Maiorca

La Roma continua a essere molto attiva sul mercato ed è pronta ad accogliere il primo acquisto della stagione 2024/25. Entro la giornata di mercoledì sarà infatti in Italia Buba Sangaré, classe 2007 in arrivo dal Levante per poco meno di 2 milioni di euro: il terzino destro firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029.

Resta ancora vivo il sogno Federico Chiesa, ma la concorrenza sull'esterno della Juventus è sempre più folta: anche il Bayern Monaco sarebbe interessato al calciatore, ma non è da escludere l'ipotesi rinnovo, con la Vecchia Signora che avrebbe aperto a questa soluzione.

Smentito, invece, l'accordo tra Mats Hummels e il Maiorca. Il difensore centrale tedesco aspetta la chiamata di un top club, motivo per cui avrebbe dato la priorità ai giallorossi.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ROMA LINEA VERDE. DA DOUÈ E KALIMUNEDO. PIÙ TAKENTI E MENO PRESTITI

CORSERA - DA ABRAHAM IN PREMIER I SOLDI PER PRENDERE IL NUOVO CENTRAVANTI

MANCINI: “L’OLIMPICO LO STADIO PIÙ BELLO” (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: TUTTO FATTO PER SANGARÉ. SARÀ IN ITALIA ENTRO 48 ORE, CONTRATTO FINO AL 2029

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA GERMANIA: BAYERN MONACO INTERESSATO A CHIESA. LA JUVENTUS APRE AL RINNOVO

CALCIOMERCATO ROMA, SMENTITO L’ACCORDO TRA HUMMELS E IL MAIORCA: PRIORITÀ AI GIALLOROSSI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24