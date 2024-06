Calciomercato Roma: tutto fatto per Sangaré. Sarà in Italia entro 48 ore, contratto fino al 2029

Buba Sangaré sarà il primo colpo di Ghisolfi da direttore sportivo della Roma. Come fanno sapere dalla Spagna, l'esterno destro classe 2007 sarà in Italia entro mercoledì per firmare un contratto con la Roma fino al 2029. Scambio di documenti ormai completato tra il club giallorosso e il Levante.

(Cope Valencia)