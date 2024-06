Roma linea verde. Da Douè a Kalimuendo. Più talenti e meno prestiti

[…] I Friedkin hanno imposto un limite di 2-3 prestiti e più peso a giovani di proprietà con fame e che possano essere valorizzati. Una strada che punta allo stesso tempo al rispetto del Financial Fair Play. Ghisolfi tra lavorando su i giovani, i nomi sono Arnaud Kalimuendo e Guela Doué, 43 anni in due, molto ben conosciuti dal d.s., per arrivare ai terzini destri del Lille Tiago Santos e Bafodé Diakite, passando quindi per il trequartista argentino della Juve, Matias Soulé. Funzionale alla nuova strategia della società, evidentemente, anche l'acquisto ormai in via di definizione di Buba Sangaré, classe 2007 del Levante, preso da Ghisolfi per il settore giovanile ma che promette di farsi largo in prima squadra nel prossimo futuro.

(Gasport)