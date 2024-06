Calciomercato: il futuro di Chiesa si deciderà dopo gli Europei

La Juventus e Federico Chiesa si incontreranno alla fine degli Europei. Questo quanto riportato da Fabrizio Romano in un post su X in cui spiega come il club e l'agente Ramadani, che cura gli interessi dell'esterno della Nazionale, siano d'accordo a sedersi al termine della competizione per capire quale sarà lo scenario futuro.

Nessuna trattativa, dunque, per il momento, con Chiesa che vuole concentrarsi esclusivamente sul campo prima di pensare al suo futuro.

⚪️⚫️ Juventus and Federico Chiesa's agent Ramadani have already decided to meet after the Euros in order to decide his future.

No negotiations over new deal at this stage, Juve are still open to proposals but Chiesa's decision will be after Euro2024.

Full focus on the pitch. pic.twitter.com/bJHUqXTWnD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2024