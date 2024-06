Calciomercato Roma, dalla Spagna: Hummels verso il Maiorca. Il consulente: "È questione di dettagli"

Accostato in questi giorni alla Roma, Mats Hummels potrebbe trasferirsi al Maiorca in Liga. Secondo il consulente di mercato Timo Boll dell'Elite Sports Management "è una questione di dettagli" e al difensore tedesco classe 1988, che dal 30 giugno si svincolerà dal Borussia Dortmund, "non interessano i soldi, vuole solo vivere in pace". Inoltre, Hummels dovrebbe essere in vacanza a Maiorca fino a venerdì e dovrebbe ridursi ampiamente l'ingaggio per approdare al club spagnolo.

(mallorcazeitung.es)

