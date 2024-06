Da Abraham in Premier i soldi per prendere il nuovo centravanti

Morata, Omorodion, Jonathan David, Abraham e Belotti, più qualche «new entry» come Pinamonti e altri profili che ancora non sono stati svelati. La scelta che il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi non può permettersi di sbagliare è quella del prossimo centravanti. […] Il nuovo bomber della Roma passa sempre di più attraverso la cessione di Abraham (e il conseguente risparmio dell'ingaggio da circa 6 milioni lordi). Sull'attaccante inglese, che tornerebbe volentieri in patria, ci sono quattro squadre della Premier League: Tottenham, West Ham, Everton e Aston Villa. La speranza del club giallorosso è che presto si scateni un'asta. Intanto a Trigoria è stato fissato il prezzo di partenza: 30 milioni.

(Corsera)