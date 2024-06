DAMASCELLI: "Hummels sarebbe un colpo come Matic" - JURIC: "È un rischio enorme"

Tema Mats Hummels. Il difensore tedesco, dal 30 giugno svincolato dal Borussia Dortmund, è stato offerto alla Roma e lungo le frequenze radiofoniche si parla della fattibilità dell'operazione. Per Tony Damascelli "è un grande giocatore. Smalling purtroppo è limitato dagli infortuni, sarebbe un colpo come Matic". Secondo Marco Juric, invece, "è un rischio enorme perché non si può dire che abbia fame come ci è stato raccontato qualche giorno fa sul tipo di giocatori che sarebbero stati cercati".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Hummels è un grande giocatore. Smalling purtroppo è limitato dagli infortuni, sarebbe un colpo come Matic (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Hummels è stato offerto, la Roma lo sta valutando ma dovrà essere un di più, la sostituzione di Smalling al limite. È un rischio enorme perché non si può dire che abbia fame come ci è stato raccontato qualche giorno fa sul tipo di giocatori che sarebbero stati cercati (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il nuovo corso credevo fosse indirizzato sui giovani e ora ti ritrovi a ragionare sui trentacinquenni. Se devo fare questo cambio, lo faccio perché Smalling non dà più garanzie ma forse un anno di contratto è anche troppo... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Prenderei Hummels, se è quello che ho visto in Champions League è fortissimo. Il cambio Smalling-Hummels sarebbe migliorativo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Pensando che 23 anni fa vincevamo lo scudetto, è mortificante essere diventati fan del quarto posto. Questo condomino con i biancoblu dell'Everton un pochino mi infastidisce (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)