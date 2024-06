Mancini: "L'Olimpico lo stadio più bello" (VIDEO)

Gianluca Mancini, in un post pubblicato sui social dagli account della Nazionale, ha risposto ad una serie di domande in 60 secondi. "Materazzi", dice quando gli viene chiesto l'idolo, "carbonara" come risposta al piatto preferito. "Assist o gol? Assist" risponde il difensore romanista. Queste tutte le altre risposte:

Un tuo pregio?

"Generoso"

Lo stadio più bello?

"L’Olimpico"

Sneaker o scarpa elegante?

"Sneakers"

Un superpotere che vorresti avere?

"Invisibilità"

Non puoi vivere senza…?

"La mia famiglia"

Pasta o pizza?

"Pasta"

Un tuo difetto?

"Scorbutico"

Un viaggio che vorresti fare?

"In Africa"

Ti lanceresti col paracadute?

"Sì"

Messaggio o vocale?

"Messaggio"

Social network preferito?

"Pochi"

La prima cosa che ti viene in mente col tuo dialetto?

"Non ne ho uno in particolare"

Quale animale vorresti essere?

"Gorilla"

La gioia più grande?

"I miei figli"

Concerto o cinema?

"Cinema"

Tatuaggi o piercing?

"Tatuaggi"