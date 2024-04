Lukaku punta il Bayer e si allena nel giorno di riposo. Altro duello Lega-Roma: 'no' al posticipo del match con l'Atalanta, si gioca il 12 maggio alle 20.45

All'indomani del pareggio per 2-2 ottenuto in casa del Napoli, Daniele De Rossi ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Domani mattina inizierà la preparazione in vista della sfida di giovedì contro il Bayer Leverkusen, valida per l'andata della semifinale di Europa League, e l'allenatore giallorosso spera di recuperare Chris Smalling e Romelu Lukaku. L'attaccante belga si è allenato anche quest'oggi a Trigoria nonostante il giorno libero e le chance di vederlo in campo contro le Aspirine sono in aumento. Intanto, per quanto riguarda il match di ritorno, sono terminati in meno di un'ora i biglietti per il settore ospiti.

Nella giornata odierna è andato in scena l'ennesimo duello tra la Lega Serie A e la Roma. I giallorossi hanno inviato una lettera sollecitando il posticipo della partita contro l'Atalanta a lunedì, ma la richiesta non è stata accolta: la sfida andrà infatti in scena domenica 12 maggio alle ore 20:45. Da Trigoria filtra indignazione, tanto da considerare la decisione della Lega "un ulteriore colpo all'integrità del campionato".

