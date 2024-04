Serie A, anticipi e posticipi della 36esima giornata: Atalanta-Roma il 12 maggio alle 20.45

Ora è ufficiale: la Lega Serie A non ha accolto la richiesta della Roma di posticipare la gara con l'Atalanta di un giorno. Sono stati pubblicati anticipi e posticipi della 36esima giornata di campionato: Atalanta-Roma al Gewiss Stadium di Bergamo si disputerà domenica 12 maggio alle 20.45. La Roma, dunque, sarà in trasferta in casa nerazzurra tre giorni dopo la semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen alla BayArena.

Il programma completo della giornata:

Venerdì 10/05 20.45 Frosinone-Inter (Dazn)

Sabato 11/05 18.00 Napoli-Bologna (Dazn)

Sabato 11/05 20.45 Milan-Cagliari (Dazn/Sky)

Domenica 12/05 12.30 Lazio-Empoli (Dazn/Sky)

Domenica 12/05 15.00 Genoa-Sassuolo (Dazn)

Domenica 12/05 15.00 Verona-Torino (Dazn)

Domenica 12/05 18.00 Juventus-Salernitana (Danz)

Domenica 12/05 20.45 Atalanta-Roma (Dazn)

Lunedì 13/05 18.30 Lecce-Udinese (Dazn)

Lunedì 13/05 20.45 Fiorentina-Monza (Dazn/Sky)

(legaseriea.it)

