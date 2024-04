I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "scaccia i guai", Abraham "gol della liberazione", Sanches "totalmemte impacciato"

Un punto importante quello di Napoli per la Roma, che riacciuffa gli azzurri nel finale e ringrazia Mile Svilar, che tiene a galla i suoi: "Che sia in giornata di grazia si intuisce dalle prime battute, quando è prontissimo in uscita su Di Lorenzo. Prima dell’intervallo è decisivo in almeno un altro paio di occasioni. Si ripete nella ripresa e dove non arriva lui ci pensa Mancio. Beffato dalla deviazione sull’1-1, sfodera un magistrale intervento su Osimhen. Come spesso capita, scaccia i guai." (Il Romanista). Decisivo il gol del pareggio di Tammy Abraham: "Ecco il gol della liberazione. Tammy Abraham è tornato al gol dopo un anno. 365 giorni dopo ecco la rete pesante per un pareggio che vale tantissimo per lui e per la Roma". (Corriere dello Sport). Ad aprire le marcature Paulo Dybala: "Si sacrifica nel primo tempo poi è freddo dal dischetto. È sempre pericoloso quando riesce a trovare spazio e tempo, ma nei 90 minuti non sempre viene servito." (Il Tempo). Male Renato Sanches, che regala il rigore del momentaneo vantaggio partenopeo: "Regala un rigore al Napoli con un intervento surreale. Totalmemte impacciato, non solo sul fallo. De Rossi prova a difenderlo, ma il portoghese non ha più attenuanti" (Corriere dello sport).

LA MEDIA DEI VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7,57

Kristensen 5,71

Mancini 5,36

Ndicka 5,93

Spinazzola 6,36

Bove 5,86

Cristante 5,93

Pellegrini 5,71

Dybala 6,58

Azmoun 6,00

El Shaarawy 5,43

Sanches 4,28

Angelino 5,50

Abraham 6,86

Baldanzi NG

De Rossi 5,79

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 8

Kristensen 6

Mancini 5

Ndicka 5

Spinazzola 6,5

Bove 5,5

Cristante 6

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Azmoun 5,5

El Shaarawy 5,5

Sanches 4,5

Angelino 6

Abraham 7

Baldanzi ng

De Rossi 6

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 8,5

Kristensen 5,5

Mancini 4,5

Ndicka 6

Spinazzola 6,5

Bove 6

Cristante 5,5

Pellegrini 5,5

Dybala 6,5

Azmoun 6,5

El Shaarawy 5,5

Sanches 4

Angelino 5

Abraham 7

Baldanzi ng

De Rossi 5,5

IL MESSAGGERO

Svilar 7.5

Kristensen 5.5

Mancini 5.5

Ndicka 7

Spinazzola 6,5

Bove 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Azmoun 6

El Shaarawy 6

Sanches 4

Angelino 5,5

Abraham 7

Baldanzi ng

De Rossi 6

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Kristensen 6

Mancini 5

Ndicka 5,5

Spinazzola 6

Bove 6

Cristante 6

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Azmoun 6

El Shaarawy 5

Sanches 4

Angelino 5

Abraham 7

Baldanzi ng

De Rossi 6

LA REPUBBLICA

Svilar 7,5

Kristensen 5,5

Mancini 6

Ndicka 6

Spinazzola 6

Bove 5,5

Cristante 6

Pellegrini 6,5

Dybala 6,5

Azmoun 6

El Shaarawy 5,5

Sanches 5

Angelino 6

Abraham 7

Baldanzi ng

De Rossi 6

IL TEMPO

Svilar 7

Kristensen 5

Mancini 5,5

Ndicka 6,5

Spinazzola 6

Bove 6

Cristante 6

Pellegrini 5

Dybala 6,5

Azmoun 6

El Shaarawy 5

Sanches 4

Angelino 5,5

Abraham 6,5

Baldanzi ng

De Rossi 5

IL ROMANISTA

Svilar 7.5

Kristensen 6,5

Mancini 6

Ndicka 5,5

Spinazzola 7

Bove 5,5

Cristante 6

Pellegrini 5

Dybala 7

Azmoun 6

El Shaarawy 5,5

Sanches 4,5

Angelino 5,5

Abraham 6,5

Baldanzi ng

De Rossi 6