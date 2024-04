Niente posticipo di Atalanta-Roma, i 4 motivi del 'no' della Lega ai giallorossi: la finale di Coppa Italia, i tifosi, Mediaset e il calendario della Dea

La Roma ha scritto ancora una volta alla Lega Serie A, chiedendole di posticipare Atalanta-Roma al 13 maggio. Ma sono stati appena ufficializzati gli anticipi della 36esima giornata di campionato e la gara è fissata il 12 maggio alle 20.45. [...] Per la Lega Serie A venire incontro alle esigenze dei giallorossi è apparso subito impossibile. Per quattro motivi. Spostare la finale di Coppa Italia, anche di un giorno solo, avrebbe un impatto importante sulla macchina organizzativa messa in moto da mesi, che prevede una serie di eventi a margine del match tra cui l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Senza dimenticare che per il 15 maggio sono in programma interventi importanti nella Capitale, messi a punto con Roma Mobilità con riunioni iniziate a gennaio. Secondo motivo: i tifosi. Anche se i biglietti non sono ancora in vendita, i sostenitori di Atalanta e Juventus appena avuta la certezza della qualificazione, hanno prenotato treni e alberghi per garantirsi la trasferta. E ancora: Mediaset, che ha acquisito i diritti per trasmettere la finale, ha programmato la gara per mercoledì e non ha intenzione di farla slittare. Ultimo motivo, il calendario dell'Atalanta. Se dovesse imporsi nella doppia semifinale con il Marsiglia, andrebbe a giocare la finale di Europa League a Dublino il 22 maggio. Come è lecito, chiederebbe l'anticipo a sabato 18 maggio della sfida della 37esima giornata a Lecce, in modo da preparare al meglio l'ultimo atto della competizione europea. Ma con la Coppa Italia il 16 sarebbe impossibile anticipare. Cosa che sarebbe concessa invece alla Roma, sua potenziale avversaria.

