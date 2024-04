Primavera, SAMPDORIA-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Ci prova Joao Costa dalla distanza

Dopo la vittoria col Sassuolo e la qualificazione aritmetica ai playoff Scudetto, la Roma Primavera vuole blindare il secondo posto per accedere direttamente alle semifinali. Alle 14.30 i ragazzi di Federico Guidi sono ospiti della Sampdoria, terzultima in classifica, al “3 Campanili” di Bogliasco nella 31esima giornata del Campionato Primavera 1. Per l'occasione il tecnico giallorosso si affida a Costa e Cherubini davanti a supporto di Alessio.

IL TABELLINO

SAMPDORIA: Scardigno; Buyla, Lotjonen, D'Amore; Georgiadis, Alesi, Uberti, Conti, Langella; Ovalle Santos, Polli.

A disp.: Gentile, Valisena, Pozzato, Leonardi, Costantino, Gomes Scarpino, Chiesa, Malanca, Zeqiraj, Marchese, Genovese.

All.: Pastorino.

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Chesti, Reale; Pagano, Romano, Pisilli; Costa, Alessio, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, Golic, Misitano, Oliveras, D'Alessio, Vetkal, Marazzotti, Mlakar, Graziani, Levak.

All.: Guidi.

Arbitro: Andrea Calzavara. Assistenti: Giuseppe Lipari - Doriana Isidora Lo Calio.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

18' - Conclusione dalla distanza di Reale, il pallone passa sotto le gambe di un avversario ma non inganna Scardigno che blocca.

12' - Roma pericolosa: Joao Costa, servito da Cherubini, conclude dal limite dell'area di rigore ma termina fuori di poco.

1' - Al via il match: primo pallone battuto dalla Roma, in completo rosso.

PREPARTITA

14.28 - La Roma annuncia le scelte di Guidi mentre le squadra effettua il riscaldamento: