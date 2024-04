PRUZZO: "Roma troppo sbilanciata" - TERRIACA: "L'ingresso in campo di Sanches l'unico errore di De Rossi"

All'indomani del pareggio contro il Napoli allo Stadio Maradona, lungo le frequenze radiofoniche si analizza la prestazione della Roma. "La difesa concede troppi tiri agli avversari, è una squadra troppo sbilanciata", dice Roberto Pruzzo. "Ho visto una Roma molto volitiva che non muore mai, sicuramente non brillantissima nel primo tempo", aggiunge Mario Corsi.

Conclude, infine, Rinaldo Boccardelli: "Sento dire che a Spinazzola andrebbe proposto il rinnovo alla metà dell’ingaggio. Ma ci saranno società pronte ad offrirgli il doppio tra Arabia e Premier League…". Nick Terriaca, invece, analizza la scelta di De Rossi di mandare in campo Sanches: "De Rossi ha commesso solo un errore: far entrare un ex atleta come Renato Sanches".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

La Roma fa fatica a non concedere tante occasioni alle altre squadre. Ieri non è stata fortunata perché il portiere è il tuo e il Napoli ha sbagliato tanto. Però la difesa concede troppi tiri agli avversari, è una squadra troppo sbilanciata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sento dire che a Spinazzola andrebbe proposto il rinnovo alla metà dell’ingaggio. Ma ci saranno società pronte ad offrirgli il doppio tra Arabia e Premier League… (RINALDO BOCCARDELLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Quello che mi sorprende della Roma, fermo restando il plauso a De Rossi per la svolta psicologia, è questa facilità con la quale ti sposti in avanti ignorando una copertura di base. Alla Roma manca quella capacità spontanea di marcare e coprire quando gli avversari attaccano con più uomini (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono un po’ in controtendenza rispetto a quello che ho sentito in giro, io ieri ho visto una Roma molto volitiva che non muore mai, sicuramente non brillantissima nel primo tempo dove abbiamo rischiato molto poi però nel secondo ha cambiato atteggiamento e alla fine hai preso un punto fondamentale per la qualificazione in Champions League (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Partita soffertissima: la squadra è in riserva e in debito di ossigeno ma questo è un gruppo che ci rende orgogliosi perché non molla e non muore mai. Avanti Roma, avanti mister (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Un punto pesantissimo per la volata Champions. Anche se in difficoltà, la Roma è riuscita a contrastare un Napoli all’ultima spiaggia. Non capisco onestamente l’inserimento di Renato Sanches (CLAUDIO CAPUANO, Retesport, 104.2)

Un pareggio a Napoli non è mai un passo falso: la Roma adesso è competitiva anche in trasferta. Svilar monumentale. De Rossi ha commesso solo un errore: far entrare un ex atleta come Renato Sanches (NICK TERRIACA, Retesport, 104.2)

La Roma soffre ma non molla! Un altro primo tempo deludente della Roma, che commette tanti errori in fase di impostazione e non riesce a ripartire: si è sentita la mancanza di Paredes. Nella ripresa, il Napoli ha creato molte occasioni da gol, la Roma soffre ma non si arrende e, grazie a due palle inattive, conquista un punto che potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista di un posto in Champions. Ancora una volta un grazie particolare a Svilar (LUIGI ESPOSITO, Retesport, 104.2)