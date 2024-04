Bayer Leverkusen-Roma: lunghe file già tra gli abbonati per un posto nel settore ospiti

Alle 12 di oggi è scattata la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista del ritorno tra Bayer Leverkusen e Roma, in programma il 9 maggio alle 21. Con tutta probabilità i 1700 posti disponibili saranno esauriti già dagli abbonati che hanno la prelazione per il tagliando (15 euro il prezzo) considerata la lunga fila già presente al momento dell'apertura della vendita. L'eventuale vendita libera partirà alle ore 13 di martedì 30 aprile.