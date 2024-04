Stadio Roma, rinvenuto manufatto antico. Disposta la messa in sicurezza

Nell'area di Pietralata dove dovrebbe sorgere lo Stadio della Roma, in mattinata la Soprintendenza Speciale Archeologia e Belle Arti di Roma fa sapere del rinvenimento "di un probabile manufatto antico" che "dalle prime ricerche non sembrerebbe risultare agli atti". È stata disposta la messa in sicurezza urgente da parte del Comune e un sopralluogo dei tecnici incaricati dalla Roma.

