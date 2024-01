Roma al lavoro verso la Salernitana: ok Mancini e Dybala, Aouar rientrato nella Capitale. Pinto a Milano per Baldanzi, Kumbulla verso l'addio in prestito secco

Giornata molto intensa in casa Roma. La società è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister De Rossi e, oltre ad Angelino, si registrano dei contatti per Baldanzi: il gm Pinto si trova a Milano proprio per trattare l'acquisto del giovane trequartista dell'Empoli e allo stesso tempo Belotti e Kumbulla potrebbero fare il percorso inverso e sbarcare in Toscana: i due calciatori giallorossi piacciono al club azzurro, ma sul centrale albanese (che potrebbe lasciare la Roma in prestito secco) ci sono anche Torino e Genoa.

Intanto la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria dopo l'amichevole disputata a Riad e le buone notizie riguardano il ritorno in gruppo di Dybala e Mancini.

A Trigoria si è rivisto anche Aouar, tornato nella Capitale in seguito all'eliminazione dell'Algeria dalla Coppa d'Africa: il centrocampista inizierà a lavorare con i compagni a partire da domani.

