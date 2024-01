Aouar è tornato a Trigoria: da domani tornerà ad allenarsi (FOTO)

Dopo l'esperienza in Coppa d'Africa con la sua Algeria, conclusa solo dopo la fase a gironi, Houssem Aouar è rientrato a Roma. Il centrocampista giallorosso già oggi era presente a Trigoria e domani tornerà ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" con i compagni, reduci dall'amichevole vinta con l'Al Shabab, in vista della sfida di campionato contro la Salernitana in programma lunedì. Aouar, dunque, è pronto a mettersi a disposizione di Daniele De Rossi.