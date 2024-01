LIVE - Calciomercato Roma: Pinto a Milano per Baldanzi. Operazione impostata, serve l'ok dei Friedkin

È Tommaso Baldanzi il nome caldo nelle ultime ore come rinforzo offensivo da consegnare a Daniele De Rossi per la seconda metà di stagione. Il trequartista classe 2003 dell'Empoli è da tempo segnalato nei radar della Roma che ora potrebbe lanciare l'assalto decisivo al giocatore.

11.30 - Come scrive su X Eleonora Trotta l'operazione per portare Baldanzi in giallorosso è impostata ma serve l'ok dei Friedkin.

9.00 - Cambia l’allenatore e con lui il modulo e anche le linee direttrici che ispirano i pensieri di mercato. Se la linea della retroguardia si estende e diventa a 4, adattamenti a parte, serve un terzino sinistro. (...) Poi c’è l’Idea con la i maiuscola, che a diventare obiettivo e inizio di trattativa in poche ore, ci ha messo un attimo: un nome e un cognome, Tommaso Baldanzi. Se riuscisse sarebbe un colpetto mica da niente da regalare a Daniele De Rossi per l’abito di gioco che avrebbe intenzione di cucire sulla sua Roma. Baldanzi è stato nel mirino di diverse big della Serie A, senza mai affondare il colpo perché l’Empoli era perplesso all’idea di cederlo fino a un anno fa. Parliamoci chiaro, l’operazione non è semplice, ma la Roma vuole farla: oggi la richiesta dell’Empoli è di 15 milioni e per la Roma è uno scoglio significativo. Però qualcosa si sta muovendo e Pinto è arrivato a Milano per toccare con mano: il giocatore piace da sempre al gm uscente, ha l’avallo pieno di De Rossi, come tassello di una nuova progettualità sarebbe perfetto nel solco della Roma che sta nascendo, meno grandi firme a rischio usura e più giovani con il pedigree. Attenzione poi: il fantasista dell’Empoli è un 2003, significa che per lui non va liberato un posto in lista. (...)

