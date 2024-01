La trattativa fra Roma e Baldanzi inizia a scaldarsi: l'Empoli potrebbe accettare subito in caso di una cessione definitiva o se fosse inserito, in uno scambio di prestiti, un elemento utile in attacco. L'ultima idea porta a Belotti. Stipendio improponibile, ma non impossibile. Dopo lo stop allo scambio con Ikoné il Gallo potrebbe finire lo stesso in Toscana.

(gasport)