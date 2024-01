Calciomercato Roma: Kumbulla verso il prestito secco. Su di lui Torino, Genoa e Empoli

È in uscita dalla Roma Marash Kumbulla. Il difensore albanese, infatti, dopo l'infortunio al legamento crociato potrebbe partire in questo mercato di gennaio per giocare con continuità. L'ex Verona ha aperto all'idea del prestito fino a giugno, anche la Roma è disposta a lasciarlo partire per farlo recuperare al meglio . Su di lui l'interesse di Genoa, Empoli e soprattutto Torino. La pista granata è quella più viva, vista anche la presenza in panchina di Ivan Juric che lo lanciò ai tempi dell'Hellas Verona. Manifestazioni di interesse sono arrivate anche da club esteri.

LR24