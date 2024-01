Trigoria, ripresa verso la Salernitana: Mancini e Dybala in gruppo (VIDEO)

Dopo la trasferta in Arabia Saudita per sfidare in amichevole l'Al Shabab - test vinto per 2-1 con i gol di Joao Costa e Lukaku -, la Roma è tornata a Trigoria ed oggi ha ripreso gli allenamenti agli ordini di Daniele De Rossi in vista della gara di campionato contro la Salernitana in programma lunedì sera all'Arechi. Nella seduta odierna il tecnico giallorosso ha ritrovato in gruppo Mancini e Dybala, assenti a Riad. Alcuni momenti dell'allenamento al "Fulvio Bernardini":





Ritorno al lavoro in vista di Salernitana-Roma ??#ASRoma pic.twitter.com/71ejlDCtt4 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 25, 2024