Lukaku: "In due anni la Pro League saudita può diventare la migliore del mondo" (VIDEO)

Romelu Lukaku, al termine dell'amichevole con l'Al Shabab, ha parlato in mixed zone ad alcune testate presenti raccontando le sue impressioni sul campionato arabo: "Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore".

Ha continuato così l'attaccante della Roma: "I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori, stanno migliorando molto. Potrebbe essere la migliore competizione del mondo".

Romelu Lukaku (Roma player):

Saudi Pro League?

“For me personally I think in the next two years it will be one of the best leagues in the world if not the best”pic.twitter.com/O7GsGbUd8M

