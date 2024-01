CASANO: "Baldanzi? Il tipo di operazione che bisogna tornare a fare" - MORONI: "Non sacrificherei mai Belotti per lui..."

Tommaso Baldanzi è il nome più caldo delle ultime ore per il mercato della Roma. "Non sacrificherei mai una certezza come Belotti per un giovane come lui..." dice Tiziano Moroni sull'ipotesi di mercato avanzata in mattinata. "Ha prospettive importanti e la Roma fa bene a farci un pensiero" l'opinione di Roberto Pruzzo sul giocatore dell'Empoli. "È il tipo di operazione lungimirante che questo club deve tornare a fare" la benedizione invece di Checco Oddo Casano.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non capisco il mercato della Roma, prima si diceva che non poteva spendere ora si parla di Baldanzi. Il giocatore dell'Empoli lo paragono a Ortega, non tanto a Dybala che mi pare troppo. Angelino invece non so quanto possa dare alla Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Angelino sarebbe un arrivo top. Lo seguo da tanti anni, l'ho visto giocare parecchie volte e guardandolo mi dicevo "spero di vederlo un giorno a Roma". Tecnicamente, come colpi di pura tecnica individuale, è superiore a Di Marco... (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Baldanzi non mi convince totalmente. Ha mostrato giocate di qualità ma si è fermato. Non sacrificherei mai una certezza come Belotti per un giovane come lui... (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Secondo me Baldanzi ha prospettive importanti e la Roma fa bene a farci un pensiero. Ma non capisco il mercato giallorosso, a gennaio vanno evitate le incognite... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Su Baldanzi parliamo di un giocatore bravo ma il mio dubbio è sulle ambizioni degli americani, diciamo che mi aspettavo altro dal loro arrivo nel 2011... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Baldanzi? Un acquisto che non mi dispiace, soprattutto per i chiari di luna che corrono che vanno verso una Roma da 'tiriamo a campare' più che da grandi acquisti... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma, rivitalizzando il mercato sta dando un ulteriore segnale forte alla squadra, di sostegno a De Rossi e che dimostra la voglia di provare a raggiungere la Champions. Angelino è uno dei migliori esterni sinistri per rendimento che ci sono in circolazione. Baldanzi? È il tipo di operazione lungimirante che questo club deve tornare a fare (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Credo che Vina sia stato un giocatore sottovalutato qui a Roma, poteva essere utile (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)