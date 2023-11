Di nuovo al lavoro a Trigoria senza i nazionali. Totti: "Vorrei tornare da direttore tecnico"

Archiviato il derby, terminato 0-0 due giorni fa, la Roma torna a correre a Trigoria senza i giocatori convocati con le rispettive Nazionali: ancora in gruppo Pellegrini, con Mourinho che ha lavorato anche con molti ragazzi della Primavera. Di grande attualità il tema Smalling, out dalla sfida col Milan: in casa giallorossa si ragiona anche sulle possibili ipotesi per rinforzare il reparto, circola tra gli altri anche il profilo di Kiwior dell'Arsenal.

Infine, durante il suo viaggio in Giappone Francesco Totti ha ritrovato l'ex compagno Nakata e ha confessato: "Vorrei tornare alla Roma da direttore tecnico".

